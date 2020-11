В конце ноября жителей поселка Уралец планируется заселить в новый дом

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверил как подготавливается к сдаче дом в поселке Уралец, предназначенный для расселенных из аварийного жилья, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава города, в ходе совместного объезда с заместителями и руководителями профильных управлений, посетил строительную площадку нового дома в поселке Уралец. Строительство объекта началось год назад. Ранее на этом месте стоял барак, который позднее был снесен. Работы завершены на 99%. Сейчас налаживаем инженерные системы. В конце ноября — начале декабря дом будет передан новым жильцам, доложил Владиславу Пинаеву директор «Стройкомплекса» Илья Баянкин. Photo: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Сообщается, что в здании имеется 30 квартир: восемь однокомнатных, 14 двухкомнатных, восемь трехкомнатных. Глава администрации Уральца Дмитрий Кравченко отметил, что жилплощадь предоставят жителям Уральца, Висимо-Уткинска и Чащино. Дом шикарный — всё есть. Давно у нас ничего не строилось, добавил Кравченко. Владислав Пинаев подчеркнул, что дом станет украшением поселка. Кроме того, в ходе объезда были осмотрены бараки, которые также планируют снести. Тогда появится возможность зайти в поселок застройщикам, для возведения объектов в рамках развития кластера «Гора Белая», заключил мэр Нижнего Тагила. Напомним, что на территории Уральца в тестовом режиме запущен проект «Светлый город». Он направлен на снижения количества ДТП и преступлений в темное время суток. Мэрия Нижнего Тагила заплатит 17,9 миллиона за содержание уличного освещения

