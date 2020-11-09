В конце ноября жителей поселка Уралец планируется заселить в новый дом

В конце ноября жителей поселка Уралец планируется заселить в новый дом

Сегодня, 15:04ОбществоPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверил как подготавливается к сдаче дом в поселке Уралец, предназначенный для расселенных из аварийного жилья, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава города, в ходе совместного объезда с заместителями и руководителями профильных управлений, посетил строительную площадку нового дома в поселке Уралец.

Строительство объекта началось год назад. Ранее на этом месте стоял барак, который позднее был снесен.

Работы завершены на 99%. Сейчас налаживаем инженерные системы. В конце ноября — начале декабря дом будет передан новым жильцам, доложил Владиславу Пинаеву директор «Стройкомплекса» Илья Баянкин.

Photo:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Сообщается, что в здании имеется 30 квартир: восемь однокомнатных, 14 двухкомнатных, восемь трехкомнатных.

Глава администрации Уральца Дмитрий Кравченко отметил, что жилплощадь предоставят жителям Уральца, Висимо-Уткинска и Чащино.

Дом шикарный — всё есть. Давно у нас ничего не строилось, добавил Кравченко.

Владислав Пинаев подчеркнул, что дом станет украшением поселка. Кроме того, в ходе объезда были осмотрены бараки, которые также планируют снести.

Тогда появится возможность зайти в поселок застройщикам, для возведения объектов в рамках развития кластера «Гора Белая», заключил мэр Нижнего Тагила.

Напомним, что на территории Уральца в тестовом режиме запущен проект «Светлый город». Он направлен на снижения количества ДТП и преступлений в темное время суток.

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