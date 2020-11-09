В Серове мужчина попал в тюрьму за шутку с учебной гранатой

В Серове мужчина попал в тюрьму за шутку с учебной гранатой

Сегодня, 13:28ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Серовский районный назначил мужчине, который оставил муляж гранаты на капоте автомобиля, наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Он признан виновным в грубом нарушении общественного порядка, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вечером 22 августа этого года подошел к стоящему на перекрестке автомобилю «Хонда», в котором находились двое ранее незнакомых ему мужчин. Пытаясь их запугать, подсудимый положил предмет, похожий на гранату, между лобовым стеклом и капотом машины.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в ночь на 23 августа спецслужбы перекрыли центральную улицу Серова из-за гранаты, оставленной на капоте автомобиля. На место происшествия прибыли полицейские, пожарные, медики и Росгвардия. Под утро специалисты-взрывотехники установили, что граната была учебная.

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