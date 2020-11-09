В Серове мужчина попал в тюрьму за шутку с учебной гранатой

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вечером 22 августа этого года подошел к стоящему на перекрестке автомобилю «Хонда», в котором находились двое ранее незнакомых ему мужчин. Пытаясь их запугать, подсудимый положил предмет, похожий на гранату, между лобовым стеклом и капотом машины.