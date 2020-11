В Серове мужчина попал в тюрьму за шутку с учебной гранатой

Серовский районный назначил мужчине, который оставил муляж гранаты на капоте автомобиля, наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Он признан виновным в грубом нарушении общественного порядка, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вечером 22 августа этого года подошел к стоящему на перекрестке автомобилю «Хонда», в котором находились двое ранее незнакомых ему мужчин. Пытаясь их запугать, подсудимый положил предмет, похожий на гранату, между лобовым стеклом и капотом машины. Приговор в законную силу не вступил. Напомним, в ночь на 23 августа спецслужбы перекрыли центральную улицу Серова из-за гранаты, оставленной на капоте автомобиля. На место происшествия прибыли полицейские, пожарные, медики и Росгвардия. Под утро специалисты-взрывотехники установили, что граната была учебная. В Серове двум местным жителям грозит до пяти лет лишения свободы за шутку с гранатой

Related news: В Серове двум местным жителям грозит до пяти лет лишения свободы за шутку с гранатой

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter