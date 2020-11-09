В центре Висимо-Уткинска открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Жители очень довольны. Теперь зданаие располагается в центре и им не надо ходить на окраину. Мы можем оказать помощь при травмах, отравлениях, инфекционных заболеваниях, измерить артериальное давление, уровень сахара в крови итак далее. Обращаются дети и взрослые. Кроме того, проводится вакцинация против вируса гриппа, рассказала фельдшер ФАПа.