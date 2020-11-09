В центре Висимо-Уткинска открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В центре Висимо-Уткинска открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Сегодня, 15:46ОбществоPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил поселок Висимо-Уткинск, где проверил ход благоустройства плотины и пообщался с медиками нового фельдшерско-акушерского пункта, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр пообщался с фельдшером ФАП, расположенного в новом модульном здании в Висимо-Уткинске. Пункт оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, завезена новая мебель для пациентов и медиков, организована работа процедурного кабинета.

Photo:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Жители очень довольны. Теперь зданаие располагается в центре и им не надо ходить на окраину. Мы можем оказать помощь при травмах, отравлениях, инфекционных заболеваниях, измерить артериальное давление, уровень сахара в крови итак далее. Обращаются дети и взрослые. Кроме того, проводится вакцинация против вируса гриппа, рассказала фельдшер ФАПа.

После медпункта, Владислав Пинаев проверил ход благоустройства плотины. На объекте заканчивается асфальтирование тротуаров. С представителями администрации поселка был вынесен на обсуждение вопрос о создании сквера.

Место надо облагородить. Чтобы туристы, проезжая мимо, захотели остановиться и полюбоваться видом. Необходимо организовать парковочные места, поставить скамейки, сделать зоны отдыха, сказал мэр Нижнего Тагила.

Photo:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Проект небольшого парка поручили разработать МБУ «Тагилгражданпроект».

Напомним, в ходе объезда Владислав Пинаев проверил строительство дома в поселке Уралец, предназначенного для расселения жильцов из ветхого жилья. Дом почти готов, сдача намечается на конец ноября - начало декабря.

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