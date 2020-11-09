Житель Екатеринбурга с подозрением на «ковид» пожаловался на отказ в госпитализации

Сказали мы вам бригаду СМП вызовем и через час вас увезут. Однако я решил заехать домой и собрать вещи. После чего позвонил в «скорую», где мне ответили что ждать надо будет сутки. Мне становилось хуже, поднялась температура до 39 и я решил самостоятельно приехать в ГБ № 14 на такси, рассказывает местный житель.