Житель Екатеринбурга с подозрением на «ковид» пожаловался на отказ в госпитализации

Житель Екатеринбурга с подозрением на «ковид» пожаловался на отказ в госпитализации

Сегодня, 14:35ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга жалуется, что обратился в больницу с направлением на госпитализацию, но его отправили домой вызвать скорую, пишет Ура.ру.

Как рассказал сам мужчина, на у него было выявлено 20% поражения легких на КТ, задержка дыхания и сатурация 88.

Сказали мы вам бригаду СМП вызовем и через час вас увезут. Однако я решил заехать домой и собрать вещи. После чего позвонил в «скорую», где мне ответили что ждать надо будет сутки. Мне становилось хуже, поднялась температура до 39 и я решил самостоятельно приехать в ГБ № 14 на такси, рассказывает местный житель.

По его словам, в больнице ему уже спустя пять минут сказали ехать домой и ждать «скорую».

Спустя пять часов на «скорой» его госпитализировали.

Решение о госпитализации принимает врач, когда смотрит на состояние пациента. Если оно удовлетворительное, или даже средней тяжести, то часто принимается решение о лечении на дому. Мнение самого больного не всегда объективно и может не соответствовать действительности, прокомментировали ситуацию в региональном оперативном штабе.

Напомним, согласно приказу Минздрава, с 8 ноября «ковидные» больные смогут лечиться амбулаторно, если у них имеется отдельная комната, а также они обяжутся выполнять все предписания врача.

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