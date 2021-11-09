100 тысяч рублей за картинку из аниме заплатил бизнесмен из Нижнего Тагила

100 тысяч рублей за картинку из аниме заплатил бизнесмен из Нижнего Тагила
100 тысяч рублей за картинку из аниме заплатил бизнесмен из Нижнего Тагила
Сегодня, 14:14ОбществоФото: 1MI
Индивидуальный предприниматель из Нижнего Тагила выплатил 100 тысяч рублей штрафов за использование изображения «Красные Крылья» из аниме.

В отношении предпринимателя было составлено два протокола за нарушение авторских прав и незаконное использование товарных знаков «FILA» и «Columbia». В результате ему назначены штрафы в размере 50 и 52,5 тысячи рублей, сообщается пресс-служба свердловского управления ФССП.

Там отметили, что дополнительно мужчине было назначено 20 часов обязательных работ, так как несмотря на знание о задолженностях, в срок они погашены не были.

В результате штрафы предприниматель оплатил, но от работ его это не освободило.

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Нижний Тагил
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