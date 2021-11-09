100 тысяч рублей за картинку из аниме заплатил бизнесмен из Нижнего Тагила

В отношении предпринимателя было составлено два протокола за нарушение авторских прав и незаконное использование товарных знаков «FILA» и «Columbia». В результате ему назначены штрафы в размере 50 и 52,5 тысячи рублей, сообщается пресс-служба свердловского управления ФССП.
Там отметили, что дополнительно мужчине было назначено 20 часов обязательных работ, так как несмотря на знание о задолженностях, в срок они погашены не были.
В результате штрафы предприниматель оплатил, но от работ его это не освободило.