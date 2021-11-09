Актера фильма «В бой идут одни старики» обвинили в домогательствах и уволили из вуза

Актера фильма «В бой идут одни старики» обвинили в домогательствах и уволили из вуза
Актера фильма «В бой идут одни старики» обвинили в домогательствах и уволили из вуза
Сегодня, 16:24ОбществоФото: wikimedia.org
Украинский актер Владимир Талашко уволен из Киевского университета. Ранее его обвинили в том, что он домогался к студенткам и абитуриенткам.

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на украинское агентство УНИАН, Талашко уволили из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В качестве причины привели состояние его здоровья.

В начале августа абитуриенты и студенты вуза обвинили преподавателя в том, что он непристойно себя ведет. Тогда министр культуры Александр Ткаченко пообещал срочно проверить все факты. После этого актер фильма «В бой идут одни старики» опроверг все обвинения в свой адрес. Он отметил, что ничего подобного не было, и ему неизвестно, откуда у такого рода слухов «растут ноги».

Ситуацию начали обсуждать с новой силой после того, как в сентябре маркетолог Мария Матрос рассказала: Талашко приставал к ней более 10 лет назад. Она сообщила, что тогда не хотела поднимать шум, чтобы не испортить ему репутацию. Сейчас она решила рассказать свою историю в целях поддержки других девушек.

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