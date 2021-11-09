Десятки жителей вышли на акцию протеста против обязательных QR-кодов в Кировграде

Жители Кировграда также против (информация не подтверждена официально) возможного введения обязательной вакцинации против COVID-19 несовершеннолетних детей, сообщает «Твой Континент».
Уральцы на акции записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и текстовые обращения к Генпрокурору России Игорю Краснову и свердловскому прокурору Борису Крылову. Жители Кировграда просят власти разобраться в законности указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который ввел обязательные QR-коды на территории региона.
К активистам приезжали правоохранители с просьбой разойтись, так как акция не была согласована с местными властями. О задержанных не сообщается.
Напомним, 8 ноября активисты также выходили к зданию мэрии Екатеринбурга с требованием проверить законность введения в школах Свердловской области дистанта для учеников с 5 по 11 классы.