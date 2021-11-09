Где выбрать качественные шторы

Где выбрать качественные шторы
Где выбрать качественные шторы
Вчера, 10:30ОбществоФото: 1MI
Хорошие шторы — важный элемент жизни каждого человека.

Шторы — это универсальная деталь декора, которая помогает одновременно украсить помещение, закрыть его от чужих глаз и спрятаться от солнца или света фонаря с улицы. Сейчас такой элемент стал необходимостью не только на первом этаже, где все могут увидеть происходящее в доме, но и на любой высоте. В застеклённых многоэтажках, где ваша жизнь полностью видна каждому желающему, без хороших штор не обойтись и на сороковом этаже.

Шторы бывают разные. Это общее название для всех видов оконных занавесей: тюль, портьеры, римские шторы и прочие категории. Всё это — шторы. Где выбрать подходящие?

Интернет-магазин Helga

Компания Helga специализируется на производстве и продаже всех видов штор. Можно подобрать занавеси как для квартиры, так и для загородного дома, коттеджа, дачи, террасы и даже офиса. Выбор велик. А для любителей индивидуальности и в этом вопросе — в магазине работают свои дизайнеры, которые могут разработать товар именно под ваши запросы, после чего всё выполнят его на собственном производстве.

Четыре параметра штор

Интернет-магазин Helga для удобства покупателей делит шторы по четырём параметрам:

  • категории

Категории подразумевают разные доступные виды штор. Деление включает в себя материал, ценовой сегмент, тип крепления и размер. У магазина есть своё производство и дизайнеры, поэтому доступны шторы на заказ.

  • помещение

Здесь можно выбрать помещение, для которого нужны шторы. Это может быть офис, зал, детская комната, спальня, даже коттедж и это — ещё не всё

  • производитель

Производители делятся по странам. Всего можно выбрать 12 стран-производителей: Россия (производство Helga), Япония, Турция, Китай, Беларусь, Германия, Греция, Польша, Испания, США, Дания и Португалия.

  • цвет

Всё просто — можно выбрать цвет штор. К выбору представлен 21 цвет, а также деление на прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные шторы.

Здесь также можно в более удобном и конкретном порядке отфильтровать шторы по цвету, креплению, категории, высоте-ширине, дизайну, назначению. Чтобы максимально сузить поиск и затраты на время, на портале рекомендуют выбрать даже плотность ткани, необходимость защиты от солнца и точную сумму, которую вы готовы потратить на приобретение этого элемента декора.

Отметим, что на сайте есть отдельные параметры деления для комплектов штор, тюли и римских штор. Они отличаются от обобщённой первой вкладки, которую мы расписали.

Доступна доставка по всей России. Оплатить товар можно при получении, если же он не подошёл — есть возможность оформить возврат.

На правах рекламы.

Индивидуальный предприниматель Марков Вячеслав Михайлович ИНН 772871203684 ОГРНИП 309774603500528

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