Одни выбирают утонченные цветочные парфюмы, другим нравятся чувственные восточные запахи. Но в любом случае каждой женщине хочется, чтобы аромат был стойким и оставлял за собой приятный, привлекающий внимание шлейф. Оказывается, далеко не все духи одновременно обладают обоими качествами. Предлагаем подробнее разобраться в вопросе, какой парфюм самый стойкий и шлейфовый для женщин. И дарим приятный бонус — подборку лучших ароматов этой категории.
Сразу хотим отметить, что самые стойкие и шлейфовые духи лучше покупать в брендовых магазинах парфюмерии, например, в таком как Armani beauty. В онлайн-бутике марки весь товар оригинальный, и парфюмерная вода для женщин представлена в большом ассортименте — выбрать можно как свежий летний вариант, так и более насыщенный для осени и зимы.
Способность аромата пахнуть на расстоянии определяет его «шлейфовость» или иными словами «диффузность». Этот термин также известен как «сияж» от французского слова sillage. Чем больше радиус распространения запаха, тем шлейф длиннее. Но этот показатель никак не характеризует стойкость парфюма. Иногда недорогая туалетная вода образует выразительный шлейф, ощутимый на несколько метров, хотя ее аромат на коже держится всего 2-3 часа. А бывает, что нишевые духи весь день источают запах, но улавливаются только на близком расстоянии.
Весь секрет в самой композиции, а точнее, в количестве в ней летучих ароматических веществ. Чем выше концентрация, тем длиннее и насыщеннее шлейф. Эти вещества имеют низкую молекулярную массу, за счет чего быстро распространяются в воздухе и помогают аромату благоухать на расстоянии. Чаще всего, самыми летучими являются начальные аккорды парфюма, например, ноты цитрусов, фруктов, зелени.
За стойкость же аромата отвечают базовые ноты. Они более «тяжелые» и оседают на коже, фиксируя на ней парфюм. Хорошо справляются со своей задачей такие ноты, как ваниль, бобы тонка, амбра. Когда в композиции хорошо сбалансированы и летучие, и удерживающие компоненты, тогда мы получаем самые стойкие и шлейфовые женские парфюмы. Например, цитрусовые ноты хорошо дополняет и смягчает сандал. С цветами прекрасно сочетается ваниль и мускус.
Женские популярные ароматы с хорошими стойкостью и шлейфом можно купить по привлекательной цене в официальном интернет-магазине Giorgio Armani, — на сайте представлен хороший выбор товаров, много выгодных акционных предложений и подарков к каждому заказу.
В составленный нами ТОП-3 попали стойкие женские духи со шлейфом, которые очень нравятся противоположному полу.
Аромат любви и страсти. Яркая, чувственная композиция с волнующими нотами черной смородины, розового перца, груши и бергамота вначале и с роскошной базой из ванили, кедра, янтаря и пачули. Сердце аромата обжигает и манит страстным букетом из розы, жасмина, гелиотропа и личи.
Дополнительно: Подробнее ознакомиться с женскими ароматами от Джорджио Армани можно в каталоге на официальном сайте yslbeauty.com.ru.
Дурманящий, вызывающий зависимость цветочно-гурманский парфюм с выразительным кофейным аккордом. Он будоражит и пьянит сладостью белых цветов и ванили. Нота кофе волнует и учащает пульс.
Сладкие восточно-цветочные духи. Их изысканная и романтическая композиция моментально сводит мужчин с ума: утонченные ноты нероли, зеленого мандарина, туберозы и апельсина с первых мгновений охватывают волнующей дымкой, которая плавно перетекает в соблазнительный женственный шлейф из сандала и маршмеллоу.
Среди новинок 2021 года первые строчки рейтинга самых стойких и шлейфовых женских духов принадлежат следующим ароматам:
Яркая, сияющая композиция, воплощающая в себе призыв открыть сердце новым знакомствам и впечатлениям. Она наполнена благоуханием белых цветов апельсина, туберозы, жасмина и чарующими нотами сандала и ванили, с первого вдоха покоряет своей молодостью и чувственностью.
Утонченные и одновременно притягательные и сексуальные фруктово-шипровые духи, аромат которых построен на чувственных аккордах розы, черной смородины, груши и сорбета. Ноты ванили, кашмерана и пачули великолепно оттеняют благоухающий ансамбль и наполняют композицию таинственным магнетизмом.
Новый соблазнительный аромат с заметным ванильно-мускусным шлейфом. Начинает свое звучание нежными аккордами розы, присыпанной кристалликами соли. Чувственность композиции нарастает со вступлением в игру очаровательного жасмина.
Элегантный цветочно-фруктовый аромат, открывающийся интригующим сочетанием красной смородины и личи. Сердце композиции благоухает и переливается шелковистыми лепестками розы. Изящный, теплый с древесным мотивом шлейф создают ваниль и ветивер.
На правах рекламы. Акционерное общество «Л’Ореаль», ИНН 7726059896, ОГРН 1027700054986.