Какой парфюм самый стойкий и шлейфовый для женщин

Самые стойкие и шлейфовые женские духи

Способность аромата пахнуть на расстоянии определяет его «шлейфовость» или иными словами «диффузность». Этот термин также известен как «сияж» от французского слова sillage. Чем больше радиус распространения запаха, тем шлейф длиннее. Но этот показатель никак не характеризует стойкость парфюма. Иногда недорогая туалетная вода образует выразительный шлейф, ощутимый на несколько метров, хотя ее аромат на коже держится всего 2-3 часа. А бывает, что нишевые духи весь день источают запах, но улавливаются только на близком расстоянии.