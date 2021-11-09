«Коронованный Лис» и творческая победа: жизнь уральской провинции за прошедшие сутки

«Коронованный Лис» и творческая победа: жизнь уральской провинции за прошедшие сутки
«Коронованный Лис» и творческая победа: жизнь уральской провинции за прошедшие сутки
Сегодня, 19:49ОбществоФото: 1МI
Как прожили эти сутки небольшие города и поселки в Свердловской области — читайте в ежедневной подборке редакции TagilCity.ru.

Антисанитарии в городе — нет!

Жители и сотрудники предприятий Серова приняли участие в уборке родного города. Мероприятие получилось длительным — с 24 сентября по 22 октября, но и сделано немало. Собрано 4 тысячи тонн мусора, а в уборке городских локаций приняли участие 12,5 тысячи серовчан и 93 предприятий города. Теперь по весне люди не увидят «мусорных подснежников». Так держать, друзья!

Эвакуировались сами и без паники

Сразу после возникновения пожара в муниципальной двухэтажке на улице Пугачева в Алапаевске, 7 жильцов спокойно эвакуировались до приезда огнеборцев. Пожар случился на 1 этаже в квартире дома, спасатели потушили домашний скарб на площади 20 квадратных метров. Никто не пострадал, а причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Хитрый Лис или современная «коронация»

«Коронация» — тут от модного нынче слова «коронавирус». Итак, местный авторитет-смотрящий за Верхней Салдой по кличке Лис (в миру Владимир Кузнецов) не прибыл на очередное заседание суда, сославшись на актуальный сегодня коронавирус. Авторитета обвиняют по не менее хайповой теперь статье УК — «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и в «17 мелочах» — именно столько эпизодов мошенничеств с недвижимостью насчитали следователи. Как пошутил адвокат Лиса в связи с коронавирусом — «мой подзащитный из-за коронавируса теперь официально коронован». Похвальная самоирония.

«Старый демидовский завод» все еще молод исполнителями

Наверное, так можно сказать о победе Оксаны Штенниковой — преподавателя Детской школы искусств Лесного в конкурсе пленэрных работ педагогов-художников. Ее этюд стал победителем в номинации «Графика». Работа действительно хорошо отображает тот период — порой суровый, но стремящийся к прогрессу и процветанию. Поздравляем Оксану и желаем ей дальнейших творческих побед!

Фото:группа "Это Лесной, детка!" ВКонтакте

Мини-футбол не чужд и уральским чиновникам

На этот раз участников спартакиады Свердловской области по мини-футболу принимала Кушва. В турнире принимают участие работники муниципальных образований региона. Первое место заняла команда Невьянска, «серебро» у тагильчан, а хозяева этапа поднялись на третью ступень пьедестала. Всех участников поздравляем с победами!

Сюжеты:
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
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