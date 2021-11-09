Корпорация МСП запустила сервис коммуникации малого бизнеса с органами власти

На сайте Корпорации МСП запустили новый онлайн-канал взаимодействия малого бизнеса и властей. Предприниматели смогут передавать информацию о сложностях, вызванных коронавирусными ограничениями, проблемами на торгах, а также задавать вопросы о проверках надзорных органов.

Как сообщает ria.ru, также «Сервис 360°» поможет получить необходимую информацию о мерах господдержки бизнеса и дать обратную связь по вопросу работы институтов развития. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что проверку будет проходить каждое сообщение, оставленное через сервис. Срок проверки будет занимать не более 15 рабочих дней. По его словам, в решении вопросов будут также участвовать представители профильных ведомств, региональные власти, сотрудники контролирующих организаций. Он подчеркнул, что отдельное внимание будет уделено инфраструктуре поддержки и МФО. Исаевич назвал основной задачей создание механизмов и выработку стандартов оказания услуг и помощи бизнесу. В настоящее время структура сервиса представляет собой восемь тематических разделов, каждый из которых предназначен для конкретных проблем. Исаевич отметил, что число тем будет расти в соответствии с запросами предпринимательского сообщества. «Сервис 360°» был создан на основе так называемого «зеркального реестра проверок», который был сформирован по поручению Владимира Путина. Цель реестра — получать своевременную информацию о нарушении прав предпринимателей при осуществлении контрольных мероприятий. Ранее «зеркальным реестром проверок» воспользовалось 211 тысяч предпринимателей. Наибольшее число обращений подали предприниматели Волгоградской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Москвы и Тюменской области. Как пояснили в Корпорации МСП, в основном обращения касались проверок Роспотребнадзора, МЧС, Роструда, Россельхознадзора и Ростехнадзора.

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