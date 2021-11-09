Стало известно о состоянии нашедшегося в Самаре екатеринбуржца

Стало известно о состоянии нашедшегося в Самаре екатеринбуржца
Стало известно о состоянии нашедшегося в Самаре екатеринбуржца
Сегодня, 21:51ОбществоФото: 1MI
О состоянии жителя Екатеринбурга Александра Самуйлина, который загадочно исчез вместе с машиной и был обнаружен в больнице Самары, рассказал знакомый с ситуацией источник в медицинских кругах.

Как стало известно, мужчина два дня находился без сознания. На данный момент он все еще в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Уральца обнаружили лежащим на улице. С собой у него не были документов и вещей. Также мужчина прошел проверку на алкоголь и наркотики. Он был чист, сообщает Е1.

Источник отметил, что не на все вопросы полицейский и следователей Александр сумел ответить. Он вспомнил лишь свое имя, но никаких подробностей нет. Также до сих пор неизвестно, где его машина.

Напомним, 3 ноября уралец Александр Самуйлин пропал при странных обстоятельствах. Знакомый парня рассказал, что тот собирался продать машину.

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Екатеринбург
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