Стало известно о состоянии нашедшегося в Самаре екатеринбуржца

О состоянии жителя Екатеринбурга Александра Самуйлина, который загадочно исчез вместе с машиной и был обнаружен в больнице Самары, рассказал знакомый с ситуацией источник в медицинских кругах.

Как стало известно, мужчина два дня находился без сознания. На данный момент он все еще в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Уральца обнаружили лежащим на улице. С собой у него не были документов и вещей. Также мужчина прошел проверку на алкоголь и наркотики. Он был чист, сообщает Е1. Источник отметил, что не на все вопросы полицейский и следователей Александр сумел ответить. Он вспомнил лишь свое имя, но никаких подробностей нет. Также до сих пор неизвестно, где его машина. Напомним, 3 ноября уралец Александр Самуйлин пропал при странных обстоятельствах. Знакомый парня рассказал, что тот собирался продать машину. Пропавшего свердловчанина нашли в больнице за тысячу километров от дома

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