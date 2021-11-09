Свердловскстат: на 69% подорожала за год капуста

Свердловскстат: на 69% подорожала за год капуста
Свердловскстат: на 69% подорожала за год капуста
Сегодня, 07:15ОбществоЕвгения СафинаФото: 1MI
За прошедший год больше всего в Свердловской области поднялись цена на овощи. Несмотря на сбор летнего урожая, в сентябре 2021 года капуста подорожала на 69%, а картофель — на 46%.

Средняя цена на морковь в сентябре составила 44,8 рубля (+35%), на лук — 32,4 рубля (+26%). Стоимость разных сортов хлеба увеличилась от 1 до 8%, а мука подорожала на 12%.

Сахар свердловчане в сентябре могли купить в среднем за 51,8 рубля (+28%), цена на яйца возросла на 17%, до 68,5 рубля за десяток.

Меньше всего за год подорожало мясо: говядина, баранина и свинина выросли в цене от 1 до 7%, а вот курица — на 28%.

Согласно статистике, с сентября 2020 по сентябрь 2021 года из перечня социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в регионе подешевели лишь соль (- 4%), пшено (-9%) и яблоки (-11%).

Напомним, в сентябре 2021 года в Нижнем Тагиле было самое дорогое молоко. Цена за литр составила 56,5 рубля, тогда как в среднем по Свердловской области его можно было купить за 53,3 рубля.

Сюжеты:
Эксклюзив
Материалы по теме:
Свердловская областьстатистикапродуктыцены
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы