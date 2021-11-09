Свердловскстат: на 69% подорожала за год капуста

За прошедший год больше всего в Свердловской области поднялись цена на овощи. Несмотря на сбор летнего урожая, в сентябре 2021 года капуста подорожала на 69%, а картофель — на 46%.

Средняя цена на морковь в сентябре составила 44,8 рубля (+35%), на лук — 32,4 рубля (+26%). Стоимость разных сортов хлеба увеличилась от 1 до 8%, а мука подорожала на 12%. Сахар свердловчане в сентябре могли купить в среднем за 51,8 рубля (+28%), цена на яйца возросла на 17%, до 68,5 рубля за десяток. Меньше всего за год подорожало мясо: говядина, баранина и свинина выросли в цене от 1 до 7%, а вот курица — на 28%. Согласно статистике, с сентября 2020 по сентябрь 2021 года из перечня социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в регионе подешевели лишь соль (- 4%), пшено (-9%) и яблоки (-11%). Напомним, в сентябре 2021 года в Нижнем Тагиле было самое дорогое молоко. Цена за литр составила 56,5 рубля, тогда как в среднем по Свердловской области его можно было купить за 53,3 рубля. В Нижнем Тагиле — самое дорогое молоко в Свердловской области

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