Тагильчанку с QR-кодом и паспортом не пустили в ТРЦ «Кит»

Тагильчанку с QR-кодом и паспортом не пустили в ТРЦ «Кит»
Тагильчанку с QR-кодом и паспортом не пустили в ТРЦ «Кит»
Сегодня, 22:22ОбществоФото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила Юлия рассказала, как не смогла попасть в ТРЦ «Кит» на ГГМ, хотя при себе у нее был QR-код. Об этом девушка сообщила редакции TagilCity.ru.

Инцидент произошел 9 ноября. По словам Юлии, при себе у нее был код и паспорт.

Меня не пропустили, так как у них не работает считыватель QR-кодов. Попросили либо показать сертификат о вакцинации, либо данные с Госуслуг,отметила тагильчанка.

Поскольку ни того, ни другого у девушки не было, ей пришлось покинуть ТРЦ. Редакция TagilCity.ru направила запрос в ТРЦ «Кит».

Напомним, жительница Екатеринбурга пожаловалась на двойную проверку в ТЦ. Также она рассказала, что другую посетительницу с QR-кодом от иностранной вакцины просто не пустили.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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