Тагильчанку с QR-кодом и паспортом не пустили в ТРЦ «Кит»

Жительница Нижнего Тагила Юлия рассказала, как не смогла попасть в ТРЦ «Кит» на ГГМ, хотя при себе у нее был QR-код. Об этом девушка сообщила редакции TagilCity.ru.

Инцидент произошел 9 ноября. По словам Юлии, при себе у нее был код и паспорт. Меня не пропустили, так как у них не работает считыватель QR-кодов. Попросили либо показать сертификат о вакцинации, либо данные с Госуслуг,отметила тагильчанка. Поскольку ни того, ни другого у девушки не было, ей пришлось покинуть ТРЦ. Редакция TagilCity.ru направила запрос в ТРЦ «Кит». Напомним, жительница Екатеринбурга пожаловалась на двойную проверку в ТЦ. Также она рассказала, что другую посетительницу с QR-кодом от иностранной вакцины просто не пустили. Свердловчанку не пустили в ТЦ с QR-кодом от иностранной вакцины в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter