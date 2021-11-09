Тагильчанку с QR-кодом и паспортом не пустили в ТРЦ «Кит»

Инцидент произошел 9 ноября. По словам Юлии, при себе у нее был код и паспорт.
Меня не пропустили, так как у них не работает считыватель QR-кодов. Попросили либо показать сертификат о вакцинации, либо данные с Госуслуг,отметила тагильчанка.
Поскольку ни того, ни другого у девушки не было, ей пришлось покинуть ТРЦ. Редакция TagilCity.ru направила запрос в ТРЦ «Кит».
Напомним, жительница Екатеринбурга пожаловалась на двойную проверку в ТЦ. Также она рассказала, что другую посетительницу с QR-кодом от иностранной вакцины просто не пустили.