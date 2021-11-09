В “Пятерочке” подвели итоги акции с игрушками-бравлами

В начале октября закончилась акция торговой сети “Пятерочка”, в рамках которой покупатели могли получить игрушки из популярной игры Brawl Stars. По словам руководства компании, по числу купленных игрушек данная акция лидирует среди аналогичных, проведенных ранее.

Бравла (так называется игрушка) можно было повесить на холодильник, прикрепить к смартфону или соединить несколько и сделать бусы. Игрушку можно было получить, купив товары в “Пятерочке” на 555 рублей с “Выручай-картой” или приобретая партнерские товары. Наконец, очередного бравла можно было купить за 55 рублей. Всего покупателям раздали свыше 114 млн игрушек. В то же время количество покупок с чеком на 555-1100 рублей выросло на 1,1%, пишет eg.ru. Сообщается, что бравлы сразу пришлись по душе покупателям. В первую неделю их выдали на 28 % больше, чем планировали маркетологи. Количество проданных игрушек в 7,5 раза превысило первичные прогнозы. Абсолютным рекордсменом стал покупатель, собравший за весь период акции 111 бравлов. Пользователи мобильного приложения “Пятерочки” оценили бравлов в 4,78 балла. Это больше, чем у всех игрушек, ранее участвовавших в акциях торговой сети. Также администрация “Пятерочки” сообщила, что количество установок мобильного приложения сети выросло в период акции на 130%. В специальной игре, проходившей в приложении, участвовали более 1,75 млн уникальных пользователей. За участие в игре им предоставлялись скидки, в том числе в сервисе “Пятерочка Доставка”.

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