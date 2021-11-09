В Сбере считают, что в РФ не ухудшилась кредитная нагрузка на граждан

При этом зампред правления Сбера подчеркивает, что гражданам не стоит забывать об ответственности за свои финансовые расходы. На сегодняшний день существуют такие продукты, как накопительное страхование жизни (НСЖ) и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Благодаря этим услугам, у человека появляется возможность получения всяческих льгот. Они в свою очередь стимулируют гражданина развивать свою финансовую грамотность.