В Сбере считают, что в РФ не ухудшилась кредитная нагрузка на граждан

По информации kp.ru, он подчеркнул, что на сегодняшний день в РФ отсутствует какое-либо ухудшение финансового состояния заемщиков. Царев уверен, что потребкредитование не нуждается в охлаждении.
Зампред правления Сбера предполагает, что где-то в стране возможны повышенные долговые нагрузки, однако общая картина показывает отсутствие ухудшения благосостояния у клиентов финансовой организации. Данное заявление он сделал благодаря анализу по скоринговым баллам.
Царев отметил, что уровень просроченной задолженности по кредитам остается низким и по потребкредитам, и по ипотеке. Помимо этого, он добавил, что россияне ответственно относятся к ипотечным выплатам.
Также эксперт заявил о важности развития финансовой грамотности у россиян. Он считает, что в этом процессе существует необходимость нахождения золотой середины. Царев уверен, что для пользования сложными финансовыми продуктами нужно обладать определенной квалификацией, иначе человек может потерять больше, чем у него есть.
При этом зампред правления Сбера подчеркивает, что гражданам не стоит забывать об ответственности за свои финансовые расходы. На сегодняшний день существуют такие продукты, как накопительное страхование жизни (НСЖ) и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Благодаря этим услугам, у человека появляется возможность получения всяческих льгот. Они в свою очередь стимулируют гражданина развивать свою финансовую грамотность.