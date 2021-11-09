ВКонтакте — соцсеть № 1 по количеству публикаций в России

ВКонтакте — соцсеть № 1 по количеству публикаций в России

ВКонтакте — соцсеть № 1 по количеству публикаций в России

Вчера, 14:31
Общество
Фото: ВКонтакте
В октябре пользователи опубликовали свыше 408 млн постов и комментариев, по данным Brand Analytics.

ВКонтакте лидирует по количеству авторских публикаций и комментариев в России в рейтинге соцмедиа Brand Analytics. По данным исследования, пользователи социальной сети из России опубликовали свыше 408 млн публикаций в октябре 2021 года — это в три раза больше, чем на любых других площадках. Более того, в октябре ВКонтакте было сделано на 95 млн больше публикаций, чем на всех остальных площадках, вместе взятых (Instagram, YouTube, Одноклассники, TikTok, Facebook, Twitter).

Согласно исследованию, количество авторов из России превышает 23 млн (анализировались только открытые профили ВКонтакте).

Также Brand Analytics представили портрет авторов социальной сети. Наиболее активно публикуют контент и комментарии пользователи от 25 до 34 лет, а также аудитория 35–44 и 18–24 лет. Авторов-женщин ВКонтакте немного больше, чем мужчин, — 54,9% против 45,1%.

Автор — пользователь, сделавший хотя бы один открытый публичный пост (в профиле, сообществах, комментариях). Сообщения в личной переписке или публикации в режиме «Только для друзей» не учитываются.

ВКонтакте — крупнейшая платформа в России для создания и продвижения контента. Соцсеть развивает экосистему инструментов для авторов и пабликов: это ленты новостей и рекомендаций, партнёрская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и многие другие сервисы.

По данным Mediascope, 46% аудитории рунета посещают ВКонтакте ежедневно, а за месяц охват достигает 75%. В третьем квартале количество российских пользователей в месяц составило 72 млн, а средняя ежедневная аудитория ВКонтакте в России — 46,2 млн. У соцсети очень высокий показатель вовлечённости — 64%: столько составляет дневная аудитория от месячной.

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