ВКонтакте — соцсеть № 1 по количеству публикаций в России

ВКонтакте лидирует по количеству авторских публикаций и комментариев в России в рейтинге соцмедиа Brand Analytics. По данным исследования, пользователи социальной сети из России опубликовали свыше 408 млн публикаций в октябре 2021 года — это в три раза больше, чем на любых других площадках. Более того, в октябре ВКонтакте было сделано на 95 млн больше публикаций, чем на всех остальных площадках, вместе взятых (Instagram, YouTube, Одноклассники, TikTok, Facebook, Twitter).