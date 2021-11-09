За заражение коллеги COVID-19 уральская артистка заплатит 75 тысяч рублей

За заражение коллеги COVID-19 уральская артистка заплатит 75 тысяч рублей
За заражение коллеги COVID-19 уральская артистка заплатит 75 тысяч рублей
Сегодня, 18:47ОбществоФото: pixabay.com
Артистка Дома культуры, расположенного в Пышме, получила наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей за заражение коллеги и нарушение режима самоизоляции во время заболевания коронавирусом.

Женщина заболела в июле 2021 года. После подтверждения диагноза она получила уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Однако артистка покинула дом и отправилась на юг России принимать участие в международном конкурсе вместе с коллективом. При этом работодателю было известно о болезни сотрудницы, но он ее не отстранил, пишет Ура.ру со ссылкой на Управление Роспотребнадзора Свердловской области.

После конкурса артисты ехали домой на поезде. В результате соседка зараженной женщины по купе также заболела.

Камышловский суд приговорил к штрафу не только саму артистку, но и ее работодателя. Последнему придется выплатить 100 тысяч рублей.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьКамышловзаражениекоронавируссамоизоляция
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы