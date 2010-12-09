8 миллиардов человек посмотрят футбольный чемпионат в России
9 декабря 2010, 08:13Общество
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После конференции «Единой России» в Хабаровске Владимир Путин рассказал о перспективах подготовки в футбольному чемпионату в России, пишет «Российская газета». По мнению премьера, футбольный чемпионат по своему размаху превзойдет зимнюю Олимпиаду в Сочи.
Телевизионная аудитория за время проведения чемпионата мира по футболу2018 года составит примерно 8 миллиардов человек. На стадионах вживуюсоревнования посмотрят примерно 3,5 миллиона человек, из них 40процентов иностранцев.
«Можете себе представить, сколько людей напланете увидят Россию», - оценил масштаб Путин.Чтобы Россию увидели в адекватном свете, глава правительства поручилминспорттуризму разработать необходимую нормативно-правовую базу,обратив внимание на выполнение взятых Россией обязательств передисполкомом ФИФА.
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