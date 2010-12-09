Бросить курить помогут цитрусы и красное вино

Чтобы быстрей избавиться от пагубной привычки, стоит отказаться от кофе, чая и газировки. Как сообщают СМИ, все продукты, которые содержат кофеин, улучшают вкусовые ощущения от табачного дыма. Как пишет ТОП.РБК, заядлым курильщикам, которые не планируют бросать курить, специалисты советуют употреблять больше цитрусовых фруктов. Они богаты витамином С, которого не хватает в организме курящего человека. Кроме того, легкие от вредного дыма защитит брокколи, благодаря сульфорапину, и красное вино, в состав которого флавоноиды, дающие благоприятный эффект.