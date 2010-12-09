Инновационные санки изобретут в Москве
9 декабря 2010, 15:00ОбществоОльга
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Префектура Северного административного округа Москвы объявила конкурс под названием «Инновации в санкостроении». Участники конкурса должны представить на суд жюри уникальные санки собственного изобретения и изготовления.
Принять участие в конкурсе могут как изобретатели-одиночки, так и целыегруппы. Возрастных ограничений в соревновании нет. Самодельные санкидолжны быть сделаны из подручного материала. При этом изобретениеобязательно должно отличаться оригинальностью, сообщает «Лента.Ru».
Префектура Северного округа столицы уже начала прием конкурсных заявок.Победитель будет объявлен 26 января 2011 года.
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