Инновационные санки изобретут в Москве

Принять участие в конкурсе могут как изобретатели-одиночки, так и целыегруппы. Возрастных ограничений в соревновании нет. Самодельные санкидолжны быть сделаны из подручного материала. При этом изобретениеобязательно должно отличаться оригинальностью, сообщает «Лента.Ru».