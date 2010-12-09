На Среднем Урале прокуратура призвала жаловаться на правоохранителей, укрывающих преступления

Как сообщает «Новый Регион» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа, если правоохранители отказываются принять заявление или препятствуют изобличению преступников, необходимо обратиться в территориальную прокуратуру или в областную по адресу: г. Екатеринбург, улица Московская, 21. Обращение можно также оставить в ящиках для корреспонденции, установленных в каждой прокуратуре, отправить по почте или в «Интернет-приемной прокурора области» на сайте www.prokuratura.ur.ru. Если факты, изложенные в послании, подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования.