На смену красным труселям Челябинска в нём пришли отдыхающие в Турции туристы из Тагила. Постоянно пьяные и орущие «Тагил рулит!». Впрочем, какой именно Тагил – не уточняется. Каким словом назвать этих героев «нашего города» - решайте сами.Слухи о том, что туристы из Тагила станут новой «фишкой» Нашей Раши – ходили давно. Впрочем, авторы проекта, Камеди Клаб Продакшн никакого официального подтверждения не давали. Но с тех пор как видео с Сергеем Светлаковым и Михаилом Галустяном в главных ролях в одной из социальных сетей посмотрели несколько сотен человек, никаких подтверждений и не нужно. Тагильчане действительно прославятся. И, кроме шпингалетов, Нижний Тагил теперь будет ассоциироваться с пьяными хамоватыми туристами.

Как нам стало известно, администрации города такой имидж показался не слишком притягательным. И кто-то из муниципалитета даже вёл переговоры с руководителями проекта «Наша Раша», чтобы этих «тагильчан» с канала ТНТ убрали. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока не поступило. Между тем, ролик в сети тагильчане активно смотрят и комментируют. Мнения разделились – кто-то смеётся, кто-то обижается.

Почему именно Тагил и тагильчане попали под прицел Камеди Клаб Продакшн – не известно. PR-менеджер компании Элла Вакилян заявила радиостанции, что официальных комментариев до презентации проекта не будет. У тагильчан своё мнение. Кто-то считает, что такими нас видят уже давно. Кто-то, что «Наша Раша» себя изжила, и пытается за уши притянуть юмор туда, где его нет.Когда именно мы увидим «тагильских туристов» на экране – пока не известно. А когда это произойдёт, сможем оценить, насколько криво зеркало. Или будем учиться смеяться над собой. А кто-то, может быть, просто узнает себя.