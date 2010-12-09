Нижний Тагил – в отстающих по вводу жилья

Как сообщает УрБК, на совещании, которое провел губернатор Свердловской области Александр Мишарин с главами муниципалитетов, отмечено, что объемы ввода жилья увеличились в 32 муниципалитетах, снизились — в 40. Нижний Тагил – в числе самых отстающих, вместе с Сысертью, Верхней Пышмой, Каменском-Уральским; лидеры — Екатеринбург и Берёзовский.