Нижний Тагил – в отстающих по вводу жилья
9 декабря 2010, 17:41ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области из запланированных к сдаче в 2010 году 1,75 млн. кв. метров жилья построено 1,23 млн. метров.
Как сообщает УрБК, на совещании, которое провел губернатор Свердловской области Александр Мишарин с главами муниципалитетов, отмечено, что объемы ввода жилья увеличились в 32 муниципалитетах, снизились — в 40. Нижний Тагил – в числе самых отстающих, вместе с Сысертью, Верхней Пышмой, Каменском-Уральским; лидеры — Екатеринбург и Берёзовский.
Губернатор дал поручение правительству Свердловской области рассмотреть ситуацию со строительством жилья в Нижнем Тагиле, а главе кабинета министров Анатолию Гредину — лично контролировать ход сдачи жилья в эксплуатацию.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей