Первый фестиваль снежных и ледовых скульптур пройдет в Нижнем Тагиле

Фестиваль пройдет в городском парке культуры и отдыха им. А.П.Бондина.Об этом сообщили ntagil.orgв управлении культуры Администрации города.

С 18 по 24декабря участники будут создавать скульптуры и лепить снеговиков, 24декабря жюри подведет итоги.В конкурсе предусмотрены 3 номинации: для профессионалов, студентов и творческих групп образовательных учреждений. За лучшие скульптуры участники получат денежные призы от 2-х до 15 тысяч.

Заявки от участников и эскизы работ принимаются до 17 декабря в паркеим. А.П.Бондина (досуговый отдел), телефоны для справок - 25-55-88,25-32-83.