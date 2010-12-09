Первый фестиваль снежных и ледовых скульптур пройдет в Нижнем Тагиле
9 декабря 2010, 15:26Общество
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Фестиваль снежных и ледовых скульптур впервые состоится в Нижнем Тагиле в декабре. Профессионалы и любители, учащиеся и студенты могут поучаствовать в создании ледовых скульптур и снеговиков.
Фестиваль пройдет в городском парке культуры и отдыха им. А.П.Бондина.Об этом сообщили ntagil.orgв управлении культуры Администрации города.
С 18 по 24декабря участники будут создавать скульптуры и лепить снеговиков, 24декабря жюри подведет итоги.В конкурсе предусмотрены 3 номинации: для профессионалов, студентов и творческих групп образовательных учреждений. За лучшие скульптуры участники получат денежные призы от 2-х до 15 тысяч.
Заявки от участников и эскизы работ принимаются до 17 декабря в паркеим. А.П.Бондина (досуговый отдел), телефоны для справок - 25-55-88,25-32-83.
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