У школьника из Екатеринбурга, больного диабетом, отобрали приглашение на Кремлевскую елку
9 декабря 2010, 09:10ОбществоОльга
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12-летний школьник из Екатеринбурга официально приглашен на Кремлевскую елку, но местные чиновники вычеркнули его из списка, потому что он болен сахарным диабетом.
Как пишет «Российская газета», чиновники ссылаются на инструкцию-памятку для лиц, сопровождающих детейна новогоднюю елку в Кремлевский дворец. В ней сказано, что в составделегаций не включаются дети с рядом хронических заболеваний, в томчисле сахарным диабетом. Однако специалистом городскогоэндокринологического центра Диме выдана медицинская справка, где четкосказано: «Поездка в Москву не противопоказана».
Мальчик награжден поездкой на главную елку страны за отличную учебу ипервое место во всероссийских соревнованиях по авиамодельному спорту. Диагноз ему поставили полгода назад. По словам родителей,мальчикнедавно отправился от стресса из-за новой болезни.
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