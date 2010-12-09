У школьника из Екатеринбурга, больного диабетом, отобрали приглашение на Кремлевскую елку

Как пишет «Российская газета», чиновники ссылаются на инструкцию-памятку для лиц, сопровождающих детейна новогоднюю елку в Кремлевский дворец. В ней сказано, что в составделегаций не включаются дети с рядом хронических заболеваний, в томчисле сахарным диабетом. Однако специалистом городскогоэндокринологического центра Диме выдана медицинская справка, где четкосказано: «Поездка в Москву не противопоказана».