Уровень заболеваемости ОРВИ в Нижнем Тагиле ниже прошлогоднего на 40%

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения, за минувшую неделю в Нижнем Тагиле зарегистрировано 2138 обращений. Эточуть больше, чем на предыдущей неделе.В основном болеют дети. Но количество заболевших невелико: на карантинне закрыты ни одна группа детского сада и ни один класс, сообщили нам вуправлении образования.

Тем временем прививочная кампания в Нижнем Тагиле продолжается. Еще естьвремя подготовиться к новой волне холодов.На сегодня привито против гриппа 122670 жителей, что составляет 32,3% отобщей численности населения. Хуже всего обстоят дела с иммунизациейтагильчан старше 60 лет (привито 51,4% от запланированного числа),горожан из группы риска (61%), работников торговли, общепита (47,7%),специалистов коммунальной сферы (43%). Именно тех, кто по долгу службыежедневно общается с большим количеством людей и, значит, может статьисточником массового распространения вируса.