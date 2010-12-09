Успеть сделать взнос призывают участников Программы государственного софинансирования пенсий

Государство удвоит Ваш взнос на накопительную часть пенсии только в случае, если он составит не менее 2000 рублей в год. Напомним, что средства на накопительную часть своей будущей пенсии в рамках Программы государственного софинансирования можно внести двумя способами: самостоятельно, перечислив деньги в Пенсионный фонд через кредитную организацию, либо через своего работодателя. Проверить сумму перечисленных работодателем денежных средств гражданин может в любой момент, взяв в бухгалтерии расчетный листок. Сегодня в Программе государственного софинансирования пенсии участвует 3 миллиона 700 тысяч россиян. Из них 6 тысяч – это жители города Нижнего Тагила и Пригородного района.