Успеть сделать взнос призывают участников Программы государственного софинансирования пенсий
9 декабря 2010, 17:07ОбществоАнка
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Целый год могут потерять тагильчане, вступившие в Программу государственного софинансирования пенсий, но забывшие сделать собственный взнос до конца 2010 года.
Государство удвоит Ваш взнос на накопительную часть пенсии только в случае, если он составит не менее 2000 рублей в год. Напомним, что средства на накопительную часть своей будущей пенсии в рамках Программы государственного софинансирования можно внести двумя способами: самостоятельно, перечислив деньги в Пенсионный фонд через кредитную организацию, либо через своего работодателя. Проверить сумму перечисленных работодателем денежных средств гражданин может в любой момент, взяв в бухгалтерии расчетный листок. Сегодня в Программе государственного софинансирования пенсии участвует 3 миллиона 700 тысяч россиян. Из них 6 тысяч – это жители города Нижнего Тагила и Пригородного района.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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