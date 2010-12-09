В Нижнем Тагиле открылись новые салоны «Билайн»

«В Нижнем Тагиле у нас был только один монобрендовый офис, которыйнаходится на Строителей, 2. Чтобы сделать жизнь тагильчан комфортнее, мыоткрыли еще две точки продаж. В них презентованы всесовременные продукты и технические новинки» - рассказывает директорЕкатеринбургского филиала ОАО «ВымпелКом» Андрей Пономарёв.

В новых салонах «Билайн» отдельное место займут продукты для сетитретьего поколения - от 3G USB-модема и iPhone 3G/3Gs до полнойколлекции продаваемых «Билайн» BlackBerry и Wi Fi-оборудования.

Жителям и гостям города будет доступен традиционный набор услуг:подключение к сети «Билайн», замена SIM-карты, замена номера,блокировка/разблокировка номера, получение детализации звонков,настройка GPRS/EDGE/3G, WAP, MMS, беспроцентное пополнение счета,предоставление Пин и Пак-кода, перенос ошибочного платежа,восстановление утраченных кодов для карт оплаты, приобретение 3GUSB-модемов «Билайн», приобретение мобильных телефонов.