В Нижнем Тагиле проходит акция «За здоровый образ жизни!»

Сегодня, 9 декабря, в 16:00 добровольцы будут заливать корт околодетского дома №1. Этим мероприятием мы «убиваем двух зайцев» - даримвоспитанникам детдома площадку для активных зимних игр и привлекаеммолодых людей к здоровому активному отдыху без алкоголя и наркотиков,сообщается на сайте «Русской Демографии».

10 и 11 декабря в СОК «Металлург-Форум» пройдет турнир по мини-футболусреди воспитанников областных детских домов. На участие в соревнованиизаявились команды из всех детских домов Нижнего Тагила, а так жепредставители Верхней Салды, Каменск-Уральского, Верхнего Тагила,Екатеринбурга.