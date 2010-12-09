Валентина Исаева: «Нет ни одной улицы, которую можно назвать убранной!»
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева дала неудовлетворительную оценку работе по устранению последствий многодневного снегопада.
За час до заседания мэр совершила объезд районов города, чтобыпосмотреть, как ведутся работы по расчистке мостовых от снега. «Нет ниодной улицы, которую можно назвать убранной! – заявила Валентина Исаевана совещании. – Везде колеи, сужение дорожного полотна, не вывезенныекучи снега!».
За последние полторы недели в Нижнем Тагиле выпала трехмесячная нормаосадков - такие данные привел замглавы города по городскому хозяйству истроительству Владимир Белов. Дорожникам и коммунальщикам с уборкойснега одним просто не справится, поэтому особое внимание Глава городауделила вопросу помощи в расчистке улиц со стороны предприятий иорганизаций.
Специалисты НТМК за 8 декабря убрали с городских улиц 1650 кубометровснега. Металлургический комбинат стал единственным промышленнымпредприятием, которое было удостоено похвалы со стороны Главы города.К другим компаниям, таким как: Уралхимпласт, Уралвагонзавод,Котельно-радиаторный завод, Горэнерго, Нижнетагильское отделениеСвердловской железной дороги у мэра есть большие претензии.
Глава города подчеркнула, если от каких-либо из предприятий не будетпомощи в уборке улиц от снега,то в режиме чрезвычайной ситуации к нимбудут применены самые жесткие меры воздействия и со сторонымуниципальных властей, и со стороны прокуратуры.
Перед коммунальными службами, дорожниками, городскими предприятиями иорганизациями поставлена задача – к следующему понедельнику выйти науровень вывоза снега с городской территории в пределах десяти тысяч тоннв сутки.По оценкам специалистов, режим ЧС не будет снят как минимум до концатекущей недели.
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