Водителям рекомендовано не парковать машины на обочинах и во дворах в связи с расчисткой улиц
9 декабря 2010, 07:44Общество
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Городская администрация и ГИБДД обращаются к водителям с просьбой не парковать машины на обочинах дорог и во дворах в течение недели для предоставления возможности работ по уборке снега. В противном случае транспорт будет удален с обочины с помощью автоэвакуатора.
Режим чрезвычайной ситуации из-за снегопадов, объявленный 7 декабря,пока не отменен. По сообщению пресс-службы городской администрации, вближайшее время снег будет убран с улиц и режим отменят. В пресс-службеназывают примерный срок – неделя.
Из города, по данным администрации, вывезено 4,5 тонны снега. Очисткаснега проходит ежедневно ночью с 9 вечера до 9 часов утра. В расчисткедорог задействованы 40 единиц техники.
Напомним, режим ЧС объявлен также еще в одном городе Свердловскойобласти – Новоуральске
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