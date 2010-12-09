Водителям рекомендовано не парковать машины на обочинах и во дворах в связи с расчисткой улиц

Режим чрезвычайной ситуации из-за снегопадов, объявленный 7 декабря,пока не отменен. По сообщению пресс-службы городской администрации, вближайшее время снег будет убран с улиц и режим отменят. В пресс-службеназывают примерный срок – неделя.

Из города, по данным администрации, вывезено 4,5 тонны снега. Очисткаснега проходит ежедневно ночью с 9 вечера до 9 часов утра. В расчисткедорог задействованы 40 единиц техники.

Напомним, режим ЧС объявлен также еще в одном городе Свердловскойобласти – Новоуральске