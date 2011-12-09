Дизайнер Volvo нарисовал современный вариант классического спорткара P1800

Внешность купе Volvo P1800 в 1957 году создал дизайнер Пелле Петтерссон, в то время работавший в итальянском ателье Pietro Frua. Изначально этот автомобиль планировалось выпускать на немецком предприятии Karmann, принадлежавшем концерну Volkswagen, однако стороны не смогли договориться и шведам пришлось искать другого партнера. В результате, в серию купе было запущено только в 1961 году. Сборку машины наладили на британском заводе фирмы Jensen.