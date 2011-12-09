Дизайнер Volvo нарисовал современный вариант классического спорткара P1800
9 декабря 2011, 13:37ОбществоРОман БОТов
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В честь 50-летнего юбилея спорткара Volvo P1800 шеф-дизайнер шведской компании Кристофер Бенджамин представил свое видение того, как могла бы выглядеть современная версия этого автомобиля. По его словам, эти изображения созданы только лишь ради развлечения и не имеют никакого отношения к реальным планам «Вольво» по расширению модельного ряда.
Внешность купе Volvo P1800 в 1957 году создал дизайнер Пелле Петтерссон, в то время работавший в итальянском ателье Pietro Frua. Изначально этот автомобиль планировалось выпускать на немецком предприятии Karmann, принадлежавшем концерну Volkswagen, однако стороны не смогли договориться и шведам пришлось искать другого партнера. В результате, в серию купе было запущено только в 1961 году. Сборку машины наладили на британском заводе фирмы Jensen.
Первые Volvo P1800 оснащались бензиновым двигателем мощностью 100 лошадиных сил, а к 1966 году этот агрегат был заменен на 115-сильный вариант. Помимо купе, машина выпускалась в кузовах «кабриолет» и «универсал». За 13 лет производства P1800 было выпущено 37,5 тысячи экземпляров этой модели.
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