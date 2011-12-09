Городская детская больница №2 отмечает 45-летие

Как сообщает управление здравоохранения Администрации города НижнийТагил, во время открытия в декабре 1966 года первого корпуса больницыруководители здравоохранения ставили задачу создать оптимальные условиядля оказания специализированной медицинской помощи детскому населениюгорода. Первым приняло больных отделение для детей раннего возраста. В1967 году было открыто отделение для выхаживания недоношенных детей. Онистали основой для дальнейшего развития больницы.

Сегодня больница представляет объединение стационара и поликлиники.

В структуре стационара пять отделений: новорожденных и недоношенныхдетей (50 коек), неврологическое для детей раннего возраста (30 коек),аллерго–иммунологическое (30 коек), ревматологическое (20 коек) иотделение анестезиологии-реанимации (6 коек).

Летопись поликлиники ГДБ №2 начинается с послевоенного времени, когдабыло запущено строительство Красного Камня. Поликлиника в то времяявлялась филиалом детской больницы №4 и находилась по улице Жуковского,6. Сначала было всего 2 участка. С ростом населения района КрасногоКамня количество участков увеличилось до 13. В начале шестидесятых годовполиклиника стала филиалом взрослой поликлиники, расположившейся поулице Победы, 40. В конце декабря 1966 года, когда открылась городскаядетская больница № 2, поликлиника вошла в ее состав как отделение.

Стационар и поликлиника тесно работают с лечебно-вспомогательными и диагностическими отделениями.

Сегодня в городской детской больнице №2 трудится 297 человек, из нихврачей – 39, среднего медицинского персонала – 147, младшегомедицинского персонала – 50 человек.

Справка

История пяти отделений стационара ГДБ № 2:

Отделение новорожденных и недоношенных детей (50 коек)

В декабре 1966 года одним из первых было открыто соматическое отделениедля детей раннего возраста. Но, учитывая, что в городе был высок уровеньзаболеваемости и смертности новорожденных детей, которым требовалоськомплексное обследование и лечение, в 1973 году соматическое отделениедля детей раннего возраста было реорганизовано в отделение патологииноворожденных. Для лучшего выхаживания и лечения недоношенных детей 25декабря 1967 года было создано отделение недоношенных детей. Вдальнейшем по мере роста требований к качеству лечения, выхаживания,изменения подхода к вскармливанию новорожденных возникла необходимостьоткрытия палат для совместного пребывания матери и ребенка. В связи сэтим на базе отделений патологии новорожденных и недоношенных с мая 2003года развернуто объединенное отделение новорожденных и недоношенных.

Неврологическое отделение для детей раннего возраста (30 коек)

До 1991 года в ГДБ № 2 было неврологическое отделение для леченияразличной патологии нервной системы, а также пограничных состояний, кудагоспитализировались дети в возрасте от 1 года до 14 лет. Но с годамивозрастал уровень экстрагенитальной и акушерской патологии беременныхженщин. Пропорционально росло количество новорожденных детей сперинатальным повреждением головного мозга в сочетании с незрелостьюплода, что в дальнейшем предопределяло неблагоприятные последствия. Всеэто послужило причиной открытия в 1991 году психоневрологическогоотделения для детей раннего возраста (с 1 мес. до 2-х лет).

Аллерго – иммунологическое отделение (30 коек)

Идея создания отделения принадлежит бывшему главному врачу Л.В.Катаевой,а реализация ее всецело была предоставлена нынешнему руководству.

Ревматологическое отделение (20 коек)

Городское детское кардиоревматологическое отделение на 50 коек открыто в1966 году на базе 4-й детской больницы, с 1971 года переведено в ГДБ№2. Создавалось оно в период высокой заболеваемости ревматизмом, нередкоприводящим к формированию пороков сердца.

Отделение анестезиологии - реанимации (6 коек)

История этого отделения начинается с поста интенсивной терапии в 1970году. В городе оставалась актуальной проблема высокой неонатальнойсмертности (новорожденных). Поэтому на базе отделения реанимации в 1989году был открыт реанимационно-консультативный центр для новорожденных.