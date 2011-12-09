Маршрутки Нижнего Тагила: казнить или помиловать?

Выступления докладчиков показали, насколько серьезна проблема развития общественного транспорта. Они предлагали разные пути развития, начиная от обновления парка трамваев города и заканчивая строительством велосипедных дорожек. Но в одном все они были схожи: проблема общественного транспорта в Нижнем Тагиле больше не терпит отлагательств.

В самом начале слушаний выступил заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Владимир Белов. Красной нитью в его выступлении проходила мысль о том, что маршрутки уже отжили свой век и выполнили свое предназначение. Этим предназначением политик видит обеспечение пассажироперевозок в то тяжелое для города время, когда у предприятий города и у муниципалитета не было финансовых возможностей обеспечивать транспортировку горожан.

Теперь же если общественный транспорт и будет сосредоточен в частных руках, то это должны быть точно не «Газели». Либо «Газели» могут ходить только по тем непопулярным маршрутам, на которые экономически невыгодно ставить большие автобусы.

Такому заявлению оппонировали компании-автоперевозчики города в лице председателя правления НП «Союз-НТ» Анатолия Соловьева. Он рассказал, что за все годы работы в этой сфере он не помнит, чтобы общественный автотранспорт просил денег из бюджета города, как это делают сейчас руководители элекстротранпорта. Они всегда выживали в условиях реальной конкуренции, при этом жители города голосовали «рублем» за маршрутки, и, наоборот, только выступали спонсорами различных социальных проектов города. К тому же, Анатолий Витальевич привел данные проведенных в городе опросов, которые показывают, что на маршрутках людям ездить нравиться. Они довозят до места назначения быстро, в теплоте, и пассажирам не приходиться долго стоять на остановках в ожидании транспорта.

На это сидящие в зале прямо с мест начали высказывать свое несогласие с общественным мнением. «Водители по-русски не умеют говорить!» и «Целый день играет таджикская музыка» - раздавалось в зале.

Мэр Нижнего Тагила также считает, что «Газели» - это не лучший вариант для пассажироперевозок, и к тагильским компаниям у нее есть множество существенных претензий.

В 90-е года мы решали проблему, как довезти людей, сейчас мы решаем совершенно другую проблему: как безопасно довезти людей. Если автоперевозчики Нижнего Тагила не будут проводить качественные изменения автомобилей и кадрового состава, то мы пустим в город другие компании, которые готовы соответствовать безопасным, культурным и экологическим требованиям заявила Валентина Исаева.

Одной из главных претензий к миниавтобусам «Газель», высказываемых на слушаниях, является их «небезопасность». Другое дело - корейские атобусыразных марок. Многочисленные краш-тесты, проводимые с автобусами марок Hyundai, Aerotown, Daewoo показывают, что степень их безопасности на порядок выше. Кроме того, корейские аналоги являются более комфортабельными.