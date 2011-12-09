Мишарин вернется в Екатеринбург в конце месяца

Об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции и.о. губернатора Анатолий Гредин. Уже сейчас Александр Мишарин принимает активное участие в руководстве Свердловской областью: раздает поручения и советы из Германии.

Александр Сергеевич постоянно принимает участие в различных согласованиях. Я 20 минут назад с ним разговаривал, консультировался… Здоровье у него идет на поправку. Если раньше Александр Сергеевич реже выходил на связь и больше общался по электронной почте, то теперь иначе поделился Анатолий Гредин.