Мишарин вернется в Екатеринбург в конце месяца
9 декабря 2011, 16:54ОбществоВалерия Лошкарева
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, судя по быстрому восстановлению здоровья, должен вернуться в Екатеринбург в конце декабря.
Об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции и.о. губернатора Анатолий Гредин. Уже сейчас Александр Мишарин принимает активное участие в руководстве Свердловской областью: раздает поручения и советы из Германии.
Александр Сергеевич постоянно принимает участие в различных согласованиях. Я 20 минут назад с ним разговаривал, консультировался… Здоровье у него идет на поправку. Если раньше Александр Сергеевич реже выходил на связь и больше общался по электронной почте, то теперь иначе поделился Анатолий Гредин.
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