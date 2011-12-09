Митинги, отставки. В Нижнем Тагиле – взрыв социальной активности

Кадровый вопростагильской мэрии появился для обсуждения после избрания вице-мэра города Вячеслава Погудина депутатом областной думы. По действующему законодательству, напомним, чиновниклюбого ранга не может продолжать исполнение своих обязанностей, если его выбрали в тот или иной представительный орган власти. И до сих пор неизвестно, кто займет пост заместителя главы города по социальным вопросам после ухода В. Погудина. Сам вице-мэр ситуацию со своей отставкой никак не комментирует. Еще вчера он проводил плановое совещаниес чиновниками в прежнем статусе. Список возможных преемников удалось узнать в кулуарах мэрии: как сообщили автору, совершенно не сговариваясь,два ответственных работника муниципалитетавысокого ранга, на кресло вице-мэра имеют реальные шансы претендовать сразу пять человек, но решение, разумеется, будет принимать глава Нижнего Тагила Валентина Исаева.

Все претенденты по списку разбиты надве группы – основная и вспомогательная. В первой – глава администрации Ленинского района Константин Захаров, глава администрации Дзержинского района Игорь Комаров и начальник управления образования Анатолий Соложнин. А во второй – руководитель аппарата мэрии Валерий Суров и начальник управления здравоохранения Оксана Хулап.

Как утверждают местные аналитики, И.Комарову повышение в должности вряд ли светит, так как его нельзя считать лицом, близким к окружению В.Исаевой. У К.Захарова в этом плане шансов больше, более того он, по свидетельству начотдела кадров мэрии Юрия Сергушева,зачислен в резерв руководящих работников именно как зам главы города. Но при всем этом егоназначение вряд ли одобрят представителиЕВРАЗ-НТМК, которые с 2008 года у занимают ключевые посты в нижнетагильской администрации. Зато могут подержать активистыобщественного движения «Чистый город» - именно они однажды уже называли Захарова возможным преемником градоначальницы.

В.Суров свои перспективыпочти не комментирует, заявив лишь, что он в отпуске и, соответственно, имеет законное право на отдых (от всех, включая назойливых представителей СМИ). А О. Хулап, по данным наших источников, уже нашла себе новое место работы в Екатеринбурге.

И, наконец, оставшийся «в живых» кандидат в вице-мэры А.Соложнин версию о своем назначении в разговоре с нашим корреспондентомтоже не подтвердил, но и не опроверг. Стоит уточнить, опыт работы у него достаточно внушительный – на пост начальника управления образования он был назначен еще при прежнем мэре Николае Диденко. Соложнин сумел сохранить свой статус, когда к власти пришла Валентина Исаеваи начала менять прежнюю управленческую команду. А Вячеслав Погудин все время покровительствовал Соложнину, находясь с ним в родственных отношениях. По одной из версий, теперь уже экс-вице-мэр не сразу дал согласие баллотироваться в депутаты и даже выставил областному руководству условие – согласовать с ним кандидатуру преемника.

О других возможных кадровых измененияхвчера сообщила сама Валентина Исаева. «Я не удовлетворена работойруководства комитета по городскому хозяйству», - заявила вчера на публичных слушаниях в здании общественно-политического центра города мэр Нижнего Тагила. Руководителем названного комитета работает Анатолий Чусовитин,претензий, к деятельности которого за последнее время стало значительно больше не только от градоначальницы, но и со стороны депутатского корпуса, рядовых жителей города. Однако взоры присутствующих участников мероприятия устремились к сидящему в президиуме рядом с Исаевой вице-мэру по горхозяйству Владимиру Белову.После неудавшейся попытки Алексея Багарякова инициировать отставку вице-мэра Нижнего Тагила Вячеслава Данилова за провал программы «1000 дворов» Белов – реальный кандидат на увольнение за неудовлетворительное состояние городских дорог и низкие темпы развития жилищного строительства, хотя, по логике, ответственность за все должна нести глава города, считают независимые эксперты.

Ну, а о том, как оценивают социально-политическую ситуацию в городе сами жители, станет известно завтра, 10 декабря.В 13.00. у здания кинотеатра «Современник» должен состояться митинг протеста противнеудовлетворительного оказания населению медицинских услуг, а двумя часами позже, у стен мэрии- протестное мероприятие по неустановленным фактам фальсификации итогов состоявшихсяв минувшее воскресенье выборов. Кстати, уведомление о проведении этого мероприятия никто не подавал, сообщила начальник отдела мэрии по связям с общественностью Татьяна Сащенко. Зато еще через неделюпройдет официальный митинг по итогам выборов по заявке местного отделения КПРФ.