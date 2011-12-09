Мнения высшего эшелона МВД РФ об отказе от анонимности в сети разошлись

По его словам, люди, которые пользуются интернетом и проводят в нем различные финансовые операции, на сегодняшний день слабо защищены.

Преступник, по сути, чтобы обокрасть пользователя, тратит очень небольшие деньги на свою операцию. При этом он находится под ником, как бы в маске сказал Мошков в интервью «Российской газете», которое будет опубликовано в четверг.

По данным начальника бюро, благодаря возможностям, которые предоставляетвиртуальная анонимность, уже сформировался преступный слой.

Мы можем с сожалением констатировать, что общеуголовная преступность проникла и неплохо обустроилась в безграничной инфотелекоммуникационной среде. Это, прежде всего, мошенники, шантажисты, вымогатели. Все это в полной мере относится и к интернету, и к сотовой связи сказал начальник бюро.

Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев назвал глупостью идею ввести в интернете «фейсконтроль» в целях борьбы с анонимностью пользователей, сообщает «Интерфакс». «Это глупость, и никто этого вводить не собирается», — заявил министр.