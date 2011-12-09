На Театральной площади установили главную городскую елку (фото)

С 12-го декабря начнется строительство ледового городка, но подготовка кнему уже идет – сегодня на площадь завезут первую партию льда длябудущего городка, сообщил TagilCity.ru директор фирмы-подрядчика Андрей Зайцев. Для строительства подготовлено 300 кубометров льда.

Тематику ледового городка не стали привязывать к юбилейным датам, как впрошлые годы – 50-летие полета Юрия Гагарина в космос в этом году,125-летие автомобильного транспорта в 2010-м. Новогодний городок- 2012будет сказочным, его наполнят персонажи сказок Шарля Перро и братьевГримм.

Городок будет построен за 2,5 недели. На 29-е декабря намечено открытие главной городской елки.

В связи со строительством городка сегодня будет закрыто движение по ул.Пархоменко на участке от пр. Ленина до ул. Горошникова и по пр.Строителей от кинотеатра «Родина» до ул. Пархоменко, сообщилиTagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД.