Названы 10 лучших двигателей года

Из новичков в десятку лучших смогли пробиться новые бензиновые моторы Mazda серии SkyActive (на фото). Необычность этих моторов заключается в том, что степень сжатия в них повышена до 14:1, в то время как у обычных моторов — 10:1, а у Формулы-1 — 12:1. В результате удалось добиться хороших экологических показателей, не пожертвовав мощностью. Мы уже успели лично познакомиться с этими двигателями. Подробности — в материале «Sky is the limit».