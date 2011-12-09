Названы 10 лучших двигателей года
Вот уже 18 лет американское издание Ward’s Auto присуждает автоконцернам призы за лучшие автомобильные двигатели. Некоторые моторы по нескольку лет не покидают Топ-10 — настолько это удачные силовые агрегаты. Но свежие разработки, конечно, не остаются без внимания жюри.
Из новичков в десятку лучших смогли пробиться новые бензиновые моторы Mazda серии SkyActive (на фото). Необычность этих моторов заключается в том, что степень сжатия в них повышена до 14:1, в то время как у обычных моторов — 10:1, а у Формулы-1 — 12:1. В результате удалось добиться хороших экологических показателей, не пожертвовав мощностью. Мы уже успели лично познакомиться с этими двигателями. Подробности — в материале «Sky is the limit».
Хотя многие призы достались мощным спортивным моторам, не забыты и массовые разработки. Так, например, награду получил корейский мотор, хорошо известный на российском рынке — это 1,6-литровый агрегат, который ставится на Hyundai Solaris и Kia Rio.
Ну а компрессорные двигатели Audi и турбированные BMW вошли в этот рейтинг уже второй год подряд.
Лучшими признаны моторы следующих машин (в алфавитном порядке):
Audi A6 — 3 л с компрессором, V6 (TFSI)
BMW Z4 и 528i — 2 л с турбонаддувом, 4-цилиндровый рядный
BMW 335i — 3 л с турбонаддувом, 6-цилиндровый рядный
Buick Regal GS — 2 л с турбонаддувом, 4-цилиндровый рядный
Chrysler 300S и Jeep Wrangler — 3,6 л атмосферный, V6 (Pentastar)
Ford Edge — 2 л с турбонаддувом, 4-цилиндровый рядный (EcoBoost)
Ford Mustang Boss 302 — 5 л атмосферный, V8
Hyundai Solaris, Kia Rio и Soul — 1,6 л атмосферный, 4-цилиндровый рядный
Infiniti M35h — 3,5 л гибридный, V6
Mazda3 — 2 л атмосферный, 4-цилиндровый рядный (SkyАctiv)