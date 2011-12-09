Нижний Тагил поддержит всероссийское движение «Белая лента»

На акции не будет транспарантов, лозунгов и плакатов, сообщается наинтернет-странице мероприятия «Честные выборы»«В контакте». Те, кто протестует против фальсификаций на выборах, будутраздавать прохожим белые ленточки как символ несогласия с нарушениями, происходившими в ходе голосования и при подсчетах голосов.

Как рассказала TagilCity.ru одна из участниц акции в Нижнем Тагиле Ангелина, разрешенияна проведения мероприятия получено не было, так как акция независимая,идет не от партий или общественных сил, а от рядовых граждан, которыепланируют выразить недовольство нарушениями в ходе выборов, повлиявшими на окончательные результаты, и выступают за проведение честных перевыборов. Также протестующие предлагают дополнить требования к выборам, например: прозрачные урны с проемом для сброса не более 0,5 мм, контроль прописки голосующих представителями от партий, сверка по количеству проголосовавших и бюллетеней, контроль хода выборов и подсчета голосов не только от партий, независимых наблюдателей, но и от народа, подсчет голосов сразу с выделением на это максимум двух часов и объявление на каждом избирательном участке, подсчет итога по городу сразу прилюдно с объявлением итогов каждого участка и суммированием их же.

Идею повязывать белые ленточки в знак протеста описал в Facebook писатель и специалистпо интернет-технологиям Арсен Ревазов. Он назвал акцию «белойреволюцией», подчеркивая ее мирный характер.

Мне кажется, власти нужно показать, сколько на самом деле людейдовольно и сколько не очень довольно ее действиями, чтобы не былонеожиданностей. Потому что в неожиданной ситуации люди ведут себяагрессивно. Если то количество людей, которые наденут на себя белыеленточки, покажут власти, сколько их, власть будет принимать решение всогласно с этими расчетами рассказал Ревазов в интервью телеканалу«Дождь».

Вместе с тем у движения «Белая лента» сразу появились оппоненты. Они считают, что акция, начавшаяся как мирная, при помощи провокаторов может перерасти в мятеж, и называют ее не стихийным выражением народного протеста, а заранее спланированным событием.

Так, домен www.belayalenta.comбыл зарегистрирован 9 октября 2011 года, за два месяца до начала движения.

Это означает, что событие готовилось заранее. Как раз по прилету Навального из Лондона, а Немцова с Чириковой - из США отмечает глава Федерального агентства России по делам молодёжи, комиссар движения «Наши» Василий Якеменко на своей странице«В контакте».

Граждане в любом случае должны иметь возможностьвысказаться, считают рядовые сторонники акции.

На телевидении представлена та информация, которая выгодна отдельным политическим силам. Официальные результаты расходятся с теми, которые предоставляют независимые наблюдатели. Когда вместо 100% голосов при подсчете получается до 140%, когда не доводят о реальных событиях, которые проходят в стране, о митингах в Москве и Санкт-Петербурге не сказано не слова, мне становится непонятно и страшно. Я приду высказаться за проведение перевыборов, за объективное освещение результатов. Веры в то, что власть будет что-то менять, нет, но надежда умирает последней рассказала Ангелина.

Отметим, всероссийская акция не ограничится одним днем, и, вероятно,будет набирать обороты к марту 2012 года, когда пройдут выборыпрезидента РФ.

Должно продлиться до марта. А там - как Бог даст. Я убежден, что еслинесколько миллионов горожан повяжут белые ленточки (хоть салфетки-)),все изменится в правильную сторону быстро и без насилия написалАрсен Ревазов в Facebook.