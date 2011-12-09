Пес спас новорожденных котят

О поступке собаки представителям СМИ сообщили сотрудники приюта, где в настоящее время живут котята, получившие клички Скиппер и Типпер. По словам представительницы питомника Линды Блейкли, если бы Реган не пришел на помощь котятам, они точно погибли бы.

Реган нашел пакет с котятами на дороге во время прогулки. Предположительно, в пакете находились четыре или пять новорожденных котят, и кто-то выбросил их из окна проезжающей по трассе машины, чтобы избавиться от них. После падения в живых остались Скиппер и Типпер, их братья и сестры погибли.

Пес, учуявший запах крови, схватил пакет с котятами и понес их домой. Когда Реган принес находку домой, он начал скулить, заставляя таким образом хозяев обратить внимание на пакет. Когда владелец Регана открыл сверток, он увидел там останки котят, а также двоих выживших животных.

Котят выходили и отнесли в приют. В настоящее время Скиппер и Типпер чувствуют себя хорошо, они игривые и общительные животные. В питомнике считают, что физически животные восстановились после пережитого, и сейчас, как указывает CBS, им подыскивают новый дом.