Петров продолжит работать с командой Lotus Renault
Спустя несколько часов после того, как команда Lotus Renault распространила официальное заявление о найме Романа Грожана в качестве второго основного пилота, менеджер российского гонщика Виталия Петрова, который потерял это место, сказала, что наш соотечественник продолжит сотрудничать с командой.
Прежде всего, я бы хотела поблагодарить за поддержку всех болельщиков, журналистов и спонсоров. У нас, надеюсь, со всеми останутся прекрасные отношения. Также у нас остались отличные договоренности с Лотусом, мы продолжаем с ними работать, просто на сегодня у Виталия будет несколько другая программа, он будет работать по другому плану. На сегодня это все, что я могу сказать. Мы сделаем объявление в течение ближайшей недели, - прокомментировала ситуацию агентству Р-Спорт менеджер гонщика Оксана Косаченко.
По ее словам, продолжаются переговоры с другими командами, так что, шансы на то, чтобы вновь увидеть Виталия Петрова в роли боевого пилота, есть. Мы ничего не сбрасываем со счетов. Не стоит рассматривать это как конец карьеры Виталия в Формуле-1. Это не конец, а изменение плана, по которому Виталий будет в дальнейшем выступать в Формуле-1, - подчеркнула Косаченко.
Пока рано говорить и о спонсорской поддержке Петров на следующий сезон. Для того чтобы говорить о спонсорах, надо будет сказать о той программе, которая будет объявлена позже. Нужно все делать последовательно. Сначала будет объявлена программа, по которой будет выступать Виталий, а после этого мы уже перейдем в другую плоскость разговора, - резюмировала менеджер единственного российского гонщика в Формуле-1.