Петров продолжит работать с командой Lotus Renault

Прежде всего, я бы хотела поблагодарить за поддержку всех болельщиков, журналистов и спонсоров. У нас, надеюсь, со всеми останутся прекрасные отношения. Также у нас остались отличные договоренности с Лотусом, мы продолжаем с ними работать, просто на сегодня у Виталия будет несколько другая программа, он будет работать по другому плану. На сегодня это все, что я могу сказать. Мы сделаем объявление в течение ближайшей недели, - прокомментировала ситуацию агентству Р-Спорт менеджер гонщика Оксана Косаченко.

По ее словам, продолжаются переговоры с другими командами, так что, шансы на то, чтобы вновь увидеть Виталия Петрова в роли боевого пилота, есть. Мы ничего не сбрасываем со счетов. Не стоит рассматривать это как конец карьеры Виталия в Формуле-1. Это не конец, а изменение плана, по которому Виталий будет в дальнейшем выступать в Формуле-1, - подчеркнула Косаченко.