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Предновогодний кредитный бум начался в Нижнем Тагиле – горожане занимают деньги на подарки, путешествия и ремонт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предновогодний кредитный бум начался в Нижнем Тагиле – горожане занимают деньги на подарки, путешествия и ремонт

9 декабря 2011, 12:51ОбществоВалерия Лошкарева
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