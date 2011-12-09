Предновогодний кредитный бум начался в Нижнем Тагиле – горожане занимают деньги на подарки, путешествия и ремонт

По данным аналитиков, в декабре средний держатель кредитной карты потратит примерно на 28% больше, чем в прошедшие месяцы года. Общий объем трат россиян в декабре, по прогнозам экспертов, составит около 2 триллионов 600 миллиардов рублей, пятая часть из которых придется на траты, связанные с Новым годом. Тагильские банки перед Новым годом также отмечают повышенный спрос на потребительские кредиты и кредитные карты.

Геннадий Козлов, начальник отдела кредитов населению Банка24.ру: «Перед Новым годом наши клиенты всегда охотнее, чем обычно, берут кредиты и оформляют кредитные карты, мы наблюдаем также увеличение средней суммы кредита. Что касается целей, то чаще всего кредиты тратятся на ремонт, запланированный на длинные новогодние каникулы. А кредитными картами горожане зачастую пользуются для оплаты туристических путевок. Нередко кредитками расплачиваются и в торговых центрах во время предпраздничных распродаж. Кроме того, в конце декабря возрастает спрос на автокредиты, ведь не секрет, что многие автосалоны в конце года существенно снижают цены на модели, которые через месяц станут уже «прошлогодними».