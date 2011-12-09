Сегодня отмечается день рождения компьютерной мыши

Первая компьютерная мышь, сконструированное по его заказу инженеромБиллом Инглишем, выглядела как деревянный куб на колесиках с однойкнопкой.

Изначально устройство носило название «анализатор положения X-Y длякомпьютерных систем», однако позже изобретение Энгельбарта получилонеофициальное наименование мышь из-за сходства провода с хвостомгрызуна.

В 70-е гг.., заинтересовавшись идеей инженера, компания Xerox изменилаконструкцию мыши, и она стала похожа на современную. Массовоепроизводство устройств началось в 80-е гг..

Как и предсказывал в свое время Энгельбарт, сегодня компьютерные мышииспользуются ежедневно и стали неотъемлемой частью персональногокомпьютера. При этом сам изобретатель никогда не был богатым изнаменитым.

Сейчас в обиход входит уже более совершенная и сложная техника, такая, как профессиональные цифровые видеорегистраторы. Отзывы специалистов об этих устройствах весьма лестные. К самым популярным среди покупателей приборам этого типа относятся 4, 8, 16-канальные видеорегистраторы фирмы Pinetron.