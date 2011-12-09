Смертность на дорогах США стала самой низкой за 61 год
В 2010 году в авариях на американских дорогах погибли 32 тысячи 885 человек. Таким образом, уровень смертности в прошлом году стал самым низким с 1949 года (то есть, за 61 год), сообщает Bloomberg со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).
По сравнению с 2009 года, в 2010 число погибших в ДТП уменьшилось на 2,9 процента. При этом падение уровня смертности наблюдается пятый год подряд, отметили в NHTSA. Длительность такого снижение также стало рекордным, начиная с 1899 года – когда американцы стали вести статистику аварий в стране.
Как отмечают американские власти, за год на 4,9 процента снизилась смертность по вине пьяных водителей. Этому способствовало ужесточения наказания за вождение в состоянии опьянения. Несмотря на общую тенденцию уменьшения, число людей, погибших в авариях с участием грузовиков, значительно выросло - на 8,7 процента по сравнению с 2009 годом. Кроме того, выросла смертность непосредственно среди водителей таких автомобилей – на шесть процентов.
В 2009 году на дорогах США погибло 33 тысячи 808 человек, что стало самым низким показателем смертности с 1950 года.