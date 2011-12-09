Смертность на дорогах США стала самой низкой за 61 год

По сравнению с 2009 года, в 2010 число погибших в ДТП уменьшилось на 2,9 процента. При этом падение уровня смертности наблюдается пятый год подряд, отметили в NHTSA. Длительность такого снижение также стало рекордным, начиная с 1899 года – когда американцы стали вести статистику аварий в стране.

Как отмечают американские власти, за год на 4,9 процента снизилась смертность по вине пьяных водителей. Этому способствовало ужесточения наказания за вождение в состоянии опьянения. Несмотря на общую тенденцию уменьшения, число людей, погибших в авариях с участием грузовиков, значительно выросло - на 8,7 процента по сравнению с 2009 годом. Кроме того, выросла смертность непосредственно среди водителей таких автомобилей – на шесть процентов.