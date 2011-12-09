Теперь пользователи Tagilcity смогут напрямую обратиться к сотрудникам сайта с проблемой или вопросом
9 декабря 2011, 16:36Общество
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С сегодняшнего дня на сайте запущен новой сервис обратной связи с пользователями. Сотрудники сайта смогут увидеть вопросы и предложения пользователей, а пользователи, в свою очередь, смогут сделать свое пребывание на сайте еще более комфортным.
Справа на сайте есть небольшое оранжевое окошечко: «Есть идеи? Оставьте отзыв!» Если кликнуть по нему, перед Вами откроется окно сервиса (на картинке). Здесь Вы сможете написать о своих идеях, вопросах, проблемах и благодарностях.
Вам, кажется, что-то на сайте сделано не очень удобно? Вам непонятно, где найти ту или иную информацию? Есть советы по усовершенствованию сайта? Или, может быть, наоборот, Вам все нравится, и Вы хотите выразить благодарность? Вперед!
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