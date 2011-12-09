Теперь пользователи Tagilcity смогут напрямую обратиться к сотрудникам сайта с проблемой или вопросом

Справа на сайте есть небольшое оранжевое окошечко: «Есть идеи? Оставьте отзыв!» Если кликнуть по нему, перед Вами откроется окно сервиса (на картинке). Здесь Вы сможете написать о своих идеях, вопросах, проблемах и благодарностях.

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