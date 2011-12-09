В российских Duty free могут перестать продавать алкоголь

Как стало известно изданию, с обращением повлиять на складывающуюся ситуацию в ФАС обратилось предпринимательское объединение «Опора России». По мнению представителей бизнеса, новые требования, которые предъявляет Росалкогольрегулирование, заведомо невыполнимы на режимных объектах, где расположены магазины duty free.

В частности, для продления лицензии на торговлю алкоголем продавец обязан изолировать склад «от служебных, подсобных и иных помещений капитальными стенами либо временными строительными конструкциями (перегородками) высотой от пола до потолка складского помещения». В аэропортах, где расположено большинство беспошлинных магазинов, такая перепланировка категорически невозможна из-за внутренних правил.

Ассоциация операторов беспошлинной торговли предлагает вывести беспошлинные магазины из-под действия невыполнимых норм, поскольку в противном случае магазины duty free встанут перед выбором: либо отказаться от 40% прибыли, либо предлагать взятки за получение лицензии.