Альтернатива пенсионным накоплениям

Логика доверительного управления проста – человек передает свой капитал профессиональному управляющему (компании или частному лицу), который не первый год работает в финансовой сфере и обладает успешным опытом стабильного получения прибыли. Стороны обязательно подписывают договор, где определяют условия работы: сроки отчетности, пропорции разделения заработка и рисков.

Одним из самых популярных в Нижнем Тагиле видов такого доверительного управления является услуга международной финансовой компании TeleTrade под названием «Персональный трейдер». Компания TeleTrade – крупнейший оператор на рынке FOREX в России, странах СНГ и Европы, начавший работу в 1994 году. Проект «Персональный трейдер» существует в компании с 2003 года.

Компания TeleTrade предлагает воспользоваться уникальными возможностями международных финансовых рынков для увеличения собственных сбережений. Если у вас нет времени самостоятельно управлять средствами или вы не хотите осваивать все тонкости биржевой торговли, вы можете воспользоваться услугами трейдера, имеющего соответствующую подготовку и опыт управления активами. Трейдер — это специалист, основным родом деятельности которого является управление привлеченными средствами на финансовых рынках.

Если у вас нет времени или недостаточно опыта самостоятельно управлять средствами, вы можете воспользоваться услугами трейдера, имеющего соответствующую подготовку и опыт управления активами, - рассказывает директор группы регионов компании TeleTrade Полина Кузнецова, - Трейдер не дает «бесплатных советов», он торгует от вашего имени и зарабатывает, только если заработали вы. Вы заключаете официальный договор, и ваш трейдер несет ответственность за результат – как за положительный, так и за отрицательный. В этом ключевое отличие услуги от большинства консультаций, предоставляемых различными финансовыми организациями. Составить финансовый план несложно – так поступают банки и многие другие инвестиционные компании. Сложно его реализовывать в меняющихся условиях. В этом и есть суть услуги.

Если вас заинтересовали проекты доверительного управления вашими накоплениями и появились вопросы, свяжитесь с представителями компании TeleTrade и узнайте больше о возможностях международных финансовых рынков.

Адрес: Дом быта «Эра», ул. Ленина 64, этаж 7, офис 706, тел.: +7 (3435) 46-95-95