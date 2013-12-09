ГИБДД Нижнего Тагила напоминает о закрытии движения на ряде улиц в день Эстафеты Олимпийского огня
В целях обеспечения безопасности дорожного движения 13 декабря 2013 года на период проведения эстафеты Олимпийского огня будет закрыто движение транспортных средств на следующих участках дорог:
С 10.00 до 16.00:
С 14.00 до 19.00:
12 декабря 2013 года с 20.00 запрещена парковка транспортных средств по маршруту эстафеты Олимпийского огня.
13 декабря 2013 года с 10.00 до 19.00 будет запрещен въезд грузового транспорта на территорию города Нижний Тагил.
На период проведения эстафеты Олимпийского огня будет организовано движение общественного транспорта по следующим маршрутам:
Напомним, встреча Олимпийского огня назначена на 12:00 на комплексе трамплинов (гора Долгая), затем огонь начнет свой путь, и в 13:00 огонь можно будет увидеть у Памятника металлургам в подножии Лисьей горы. Затем огонь пронесут по тагильским улицам и к 16:15 доставят в Ледовый дворец им. В.К. Сотникова. Зажжение Чаши огня состоится также во дворце с 17:30 до 18:00.
© TagilCity.ru