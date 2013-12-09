ГИБДД Нижнего Тагила напоминает о закрытии движения на ряде улиц в день Эстафеты Олимпийского огня

Напомним, встреча Олимпийского огня назначена на 12:00 на комплексе трамплинов (гора Долгая), затем огонь начнет свой путь, и в 13:00 огонь можно будет увидеть у Памятника металлургам в подножии Лисьей горы. Затем огонь пронесут по тагильским улицам и к 16:15 доставят в Ледовый дворец им. В.К. Сотникова. Зажжение Чаши огня состоится также во дворце с 17:30 до 18:00.