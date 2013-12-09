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ГИБДД Нижнего Тагила напоминает о закрытии движения на ряде улиц в день Эстафеты Олимпийского огня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГИБДД Нижнего Тагила напоминает о закрытии движения на ряде улиц в день Эстафеты Олимпийского огня

9 декабря 2013, 12:10Общество
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